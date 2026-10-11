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Edirne'de 11, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

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Edirne'de kent genelindeki denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 11 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan 7 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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