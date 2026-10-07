Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi, Balkaya-Aksicim köy yolu için 10 milyon lira hibe kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisi, Balkaya-Aksicim köy yolu için 10 milyon lira hibe kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı beşinci toplantısında, belediye sınırlarındaki yollarda asfalt kaplaması ve köy yolu projesi için 10 milyon lira hibe alınması görüşüldü. Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi, bütümlü sıcak karışımın teslimi uygun bulundu.

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı beşinci toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Emin Sertkaya başkan vekilliğinde yapılan toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda, Kırklareli Belediyesi ile Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokole istinaden belediye sınırlarında yer alan yollarda asfalt kaplaması yapılması talabi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komsiyonu tarafından hazırlanan raporda, Kırklareli Belediye Başkanlığına tahsis edilen 400 ton bütüm malzeme bedeli karşılığı bütümlü sıcak karışım malzemenin, gerekli malzeme ve asfalt plenti çalışma masrafları karşılığı İl Özel İdaresi asfalt plent şantiyesinden teslim edilmesinin uygun olduğu görüşüne yer verildi.

Toplantıda Kırklareli İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan Balkaya ile Aksicim köy yolu bütümlü sıcak karışım kaplama projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından 10 milyon lira hibe desteği alınmasına ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi

TFF'de sürpriz karar! Gündoğdu'nun görevini bu hafta o yapacak
Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı

Messi'nin vedasında genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
'Kent uzlaşısı' davasında karar çıktı! 8 sanık beraat etti, 2 meclis üyesine 6 yıl 3 ay hapis

Başkan yardımcıları beraat etti! 2 meclis üyesine hapis cezası
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Mourinho'nun başı dertte! Arda için kritik karar
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı