Kırklareli Emniyet personeli Mete Kapancı, Kırklareli'de toprağa verildi

Kırklareli Emniyet personeli Mete Kapancı, Kırklareli'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Mete Kapancı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hızırbey Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi; törene Vali Uğur Turan da katıldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan Mete Kapancı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Kapancı için Hızırbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Mete Kapancı'nın öz geçmişi okunurken, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Kapancı'nın naaşı, Kırklareli Şehir Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, kent protokolü, Kapancı'nın ailesi ve yakınları, emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.