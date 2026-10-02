Haberler

Kırklareli Ticaret Borsası başkanlığına Turhan Altıntel 98 oyla yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Ticaret Borsası olağan genel kurulunda Turhan Altıntel, 172 üyenin oy kullandığı seçimde 98 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Murat Acar 72 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı; Altıntel, seçimin demokrasi şöleni içinde geçtiğini ve birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) olağan genel kurulunda Turhan Altıntel yeniden başkanlığa seçildi.

Borsada yapılan seçimlerde mevcut başkan Altıntel ve Murat Acar aday oldu.

Borsa üyeleri, kurum binasında gerçekleştirilen genel kurulda sandık başına gitti.

Oy kullanan 172 üyeden 98'inin oyunu alan Altıntel, yeniden başkanlığa seçildi. Acar ise 72 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Altıntel, yaptığı açıklamada, seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirtti.

Kazanan ya da kaybedenin olmadığını belirten Altıntel, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Altıntel, "Demokratik bir ortamda seçimleri yaptık. Seçimlerin öncelikle borsamıza, Kırklareli'ne ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde bulundu! İçindeki madde korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
Kahramanmaraş'ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı! Sakinlerden tepki: Biz öldükten sonra mı bakacaklar?

Temel kazılırken toprak kaydı! Bina boşluğun kenarında kaldı