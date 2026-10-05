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Kırklareli'nde Mahallemde Hareket Var etkinliğinde uzmanlarla egzersiz yapıldı

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Kırklareli'nde sağlıklı yaşam farkındalığı amacıyla “Mahallemde Hareket Var” programı düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı'ndaki etkinlikte uzmanlar eşliğinde egzersiz yapılırken, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit düzenli aktivitenin önemine dikkat çekti.

Kırklareli'nde düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen programda katılımcılar, uzmanlar eşliğinde çeşitli egzersiz ve spor faaliyetlerinde bulundu.

Hareketsiz yaşamın neden olduğu sağlık sorunlarına dikkati çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, günlük yaşamda düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

Egzersizin sadece beden sağlığını değil, ruh sağlığını da olumlu etkilediğini belirten Cerit, "Haftada en az birkaç gün yapılan orta şiddetteki yürüyüş ve egzersizler, kronik hastalıklardan korunmada en etkili yöntemlerden biridir. Tüm vatandaşlarımızı daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeye davete ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zafer Balcı, sağlık personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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