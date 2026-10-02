Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı ikinci toplantısını Hakan Geriş başkanlığında yaptı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı ikinci toplantısını Hakan Geriş başkanlığında yaptı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı, Hakan Geriş başkanlığında yapıldı. Toplantıda geçen birleşime ait tutanak özeti okundu, gündem maddeleri karara bağlandı; Geriş, kararların Kırklareli'ye ve hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantının açılışında konuşan Geriş, ekim ayı birleşimlerinde il genelinde yürütülen hizmetler ve yatırımların ele alındığını belirterek, "İlimizin, ilçelerimizin ve köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda meclisimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan kararların Kırklareli'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geriş'in konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu

93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

Fon krizinde paralar ne zaman ödenecek? Beklenen toplantı sona erdi
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı

İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

Baba ve kızından 10 yıl sonra barışma pozu! Bir de sürprizleri var
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti