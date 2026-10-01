Haberler

Yaşlılar Günü'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaşlılar Günü'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliklere huzurevi sakinleri, gaziler, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı; Edirne'de pasta kesilip gençlik fotoğrafları sergisi gezildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde, huzurevi sakinleri, gaziler, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından günün anısına pasta kesildi. Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından da katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinliğe katılanlar, huzurevi sakinlerinin gençlik fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, gazetecilere, yaşlıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Gençler ve yaşlıların birlikte yürüdüğünü belirten Büyüknalçacı, "Bugün birkaç nesil buradaydık. Herkes birbirinden bir şey öğrendi. Herkes birbirine bilgisini, tecrübesini aktardı. Tüm yaşlılarımızın gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da 81 ilde Bakanlığın koordinasyonunda yürüyüş düzenlendiğini belirterek, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, kurum müdürleri, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyen katılımcılar, Mustafa Kemal Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçerek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Mehter marşı dinletisinin ardından yürüyüş sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Omurtak Caddesi'nde yapılan yürüyüşe, huzurevi sakinleri, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Zübeyde Hanım ile Malkara huzurevlerinde kalan yaşlılar için de Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde kahvaltı programı düzenlendi.

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek, teyze demen yeterli

Ünlü oyuncuya gelini “anne” demiyor! Bakın hangi hitabı tercih ediyor
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum