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Kırklareli'nde göreve başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi düzenlendi

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Kırklareli'nde yeni göreve başlayan pratisyen hekimlere yönelik uyum eğitimi verildi.

Kırklareli'nde yeni göreve başlayan pratisyen hekimlere yönelik uyum eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konuşmasında, göreve yeni başlayan genç hekimlere görevlerinde başarı diledi.

Hekimlerin acil servisler, 112 acil sağlık hizmetleri, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların ilk karşılaştığı isimler olduğunu belirten Turan, acil sağlık hizmetlerinde bilginin, dikkatin ve soğukkanlılığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlatan Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefi için hep birlikte çalışıyoruz. Sağlık alanında gerçekleştirilen büyük yatırımları şifaya dönüştüren en kıymetli güç sizlerin emeği ve fedakarlığıdır. Sizlerden beklentimiz insanımızı merkeze almanız, bilimin rehberliğinden ayrılmamanız, mesleğinizin vakarını ve merhametini daima korumanızdır. Unutmayınız ki karşınızdaki her hasta, birilerinin annesi, babası, evladı veya en kıymetlisidir. Hastalarımıza göstereceğiniz anlayış ve yakınlarına vereceğiniz güven, sunduğunuz sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

Programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Enes Güler de konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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