Kırklareli'de balık satış noktaları denetlendi, Karaca denetimlerin süreceğini söyledi

Kırklareli'de balık satış noktaları denetlendi, Karaca denetimlerin süreceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde soğuk hava depoları, saklama koşulları ve avlanabilir boylar incelendi; İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin sürdürülebilir balıkçılık için süreceğini belirtti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.
Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.
Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA