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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi görenlere geçmiş olsun diledi

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Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hastanede tedavi görenlere geçmiş olsun diledi
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaları ziyaret etti. Bulut, servisleri gezerek hastalara geçmiş olsun diledi, hasta yakınlarıyla sohbet edip talepleri dinledi ve sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Hastanedeki servisleri gezerek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Halkla her zaman iç içe olduklarını ve fırsat buldukça bu tür ziyaretleri sürdürdüklerini belirten Bulut, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Bulut ayrıca, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kaynak: AA
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