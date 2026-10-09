Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik altyapısına vizyon katacak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışını Kırklareli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Trakya'yı yüksek hızlı tren ağıyla Avrupa'ya bağlayan dev projenin açılış törenine Avrupa Birliği yetkilileri de katıldı.

AB TEMSİLCİSİNE TEŞEKKÜR

Törendeki konuşmasına Kırklareli halkına teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin stratejik önemine vurgu yaptı ve Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un da törende yer almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Kırklareli'nin güzel insanlarına bizi hasretle bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Sayın Kos'u bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum."

SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ

Projenin teknik detaylarını paylaşan Erdoğan, saatte 200 kilometre hıza ulaşacak tren hattının bölgeyi tamamen birbirine bağladığını belirterek, "Biliyorsunuz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi, projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız; çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı. Hat üzerinde 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük ve yüzlerce alt/üst geçit inşa edildiğini de sözlerine ekledi.

YOLCULUK SÜRESİ 1.5 SAATE, YÜK TAŞIMA SÜRESİ 3.5 SAATE İNİYOR

Yeni hattın kapasite ve zaman tasarrufu açısından yaratacağı büyük değişime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci azalacak, neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek."

KAPIKULE'NİN KAPASİTESİ ARTIRILDI, YENİ İSTASYONLAR İNŞA EDİLDİ

Projenin yalnızca ulaşımı değil ekonomiyi de büyüteceğini belirten Erdoğan, "Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak." dedi.

Gar sahalarındaki devasa büyümeye de değinen Erdoğan, altyapı yatırımlarını şu sözlerle aktardı:

"Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

"AVRUPA PAZARLARINA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın: Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya'yla sınırlandıramayız. Bu hat; Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı-Kapıkule Projesi, 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçen 2 bin 94 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır.

Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı-Kapıkule hattı; İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır.

Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklareli'mize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

"ÜLKEMİZİ HIZLI TREN KONFORUYLA TANIŞTIRAN YİNE BİZ OLDUK"

Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık. Yüzde 243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız yüzde 236 oldu.

Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun yüzde 51'i yararlanıyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2 bin 604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hâlihazırda toplam 4 bin 858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu -dikkat edin- 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir.

Burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, ne için çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var, ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2 bin yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik.

Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1.458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz icraat! Hizmet üretiyoruz hizmet! Laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz.

Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz; gündemlerinde hiçbir somut proje yok.