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Kırklareli İl Encümeni, Vali Turan başkanlığında gündem maddelerini karara bağladı

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Kırklareli İl Encümeni, Vali Turan başkanlığında gündem maddelerini karara bağladı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümeni toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi; Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.

Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.

Alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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