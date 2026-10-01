Kırklareli Kıyıköy'de 150 katılımcıyla sınır ötesi koşu etkinliği yapıldı

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Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Interreg IPA Bulgaristan- Türkiye Programı kapsamında, Kırklareli'nde "Sınırların Ötesinde Birlikte Koşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Interreg İşbirliği Günü etkinlikleri çerçevesinde Kıyıköy beldesinde düzenlenen "Sınırların Ötesinde Birlikte Koşuyoruz"programı kapsamında, ilk olarak Kıyıköy Aya Nikola Manastırı ziyaret edildi.

Ardından, Türkiye ve Bulgaristan'dan 150 katılımcının yer aldığı koşu etkinliği, 7,5 ve 3,5 kilometrelik iki alternatif parkurda 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışa yöresel köy kıyafetiyle katılan Bilge Karaman dikkat çekti.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır maratonlara katıldığını ve farkındalık oluşturmak için yarıştığını söyledi.

"Köylülük, tarım ve doğaya uyum" temasıyla koştuğunu belirten Karaman, "Üzerimdeki kıyafet Türk köylü kadınını temsil ediyor. Türk kadınının istediği zaman potansiyelini her sahada gösterebileceğini ve başarılar kazanabileceğini vurgulamak istiyorum." dedi.

Ardından yarışın startı verildi. Sporcular, Kıyıköy'ün doğal güzellikleri arasında, ormanlık ve engebeli arazi koşullarına sahip parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlikle Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır ötesi iş birliğinin, bölgesel kalkınmanın ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine dikkati çekilmesi hedeflendi.

Yarış sırasında ise etkili olan sağanak sporculara zor anlar yaşattı. Sporcular yağışa rağmen mücadelelerini sürdürdü.

Yarışmada dereceye girenlere Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Finansal İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit tarafından madalyaları verildi.

Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, sınır ötesi iş birliği programlarının bölgesel gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bulgaristan ile yürütülen programın 2004 yılından bu yana başarıyla sürdüğünü vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu 20 yılı aşkın süre boyunca birçok çalışma gerçekleştirdik. Kıyıköy'de Aya Nikola Manastırı çevresi ve kale kapılarına giden yollar restore edildi. Şimdi surun restorasyonu gündemde. İnşallah başka projelerle yöreyi desteklemeye devam edeceğiz. Bugün Avrupa'nın her yerinde kutlanan bu günü, Kıyıköy'ün muhteşem coğrafyasında spor ve sağlıklı yaşam temasıyla Bulgar dostlarımız ve vatandaşlarımızla bir arada kutlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Belediye Başkanı Özen de etkinliğin Kıyıköy'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıyıköy'ün adının bu tür etkinliklerle duyurulmasını önemsediklerini ifade eden Özen, gelecek yıllarda da bu tür etkinlikler düzenlemeyi istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA