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Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 8 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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