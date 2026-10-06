Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 12 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 8 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA