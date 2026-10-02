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Kırklareli Kıyıköy'de 4 gündür süren rüzgar balıkçı teknelerini denize açtırmıyor

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Kırklareli Kıyıköy'de 4 gündür süren rüzgar balıkçı teknelerini denize açtırmıyor
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de 4 gündür etkili kuvvetli rüzgar balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelliyor. Karadeniz'de yer yer 1 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, Meteoroloji bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize'de sağanak bekliyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kıyıköy beldesinde 4 gündür etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Karadeniz'de yüksekliği yer yer 1 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: AA
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