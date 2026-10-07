Kırklareli'nde eylülde 589 şüpheliye işlem yapıldı, 39 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde eylül ayında 39 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında gerçekleştirilen denetimlerde ve meydana gelen olaylarda 589 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 114 şüpheli yakalanırken, 7 tüfek, 10 tabanca ve 8 kesici alet ele geçirildi. 26 hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Suça karıştığı tespit edilen 39 şüpheli de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA