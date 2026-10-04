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Kırklareli Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Kırklareli Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada yaralanan 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün akşam çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki Abdul Melih Bostancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdul Melih Bostancı ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bostancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki Bostancı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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