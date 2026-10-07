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Kırklareli'nde 15 köyde 9 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

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Kırklareli'nde 15 köyde 9 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak
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Pınarhisar'da Kaymakam Enver Özderin başkanlığındaki İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'nda okul güvenliği ve servis denetimi görüşüldü; Özderin Cevizköy Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okudu. Kırklareli'nde 15 köyde 9 Ekim Cuma günü bakım nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Pınarhisar'da İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul servis şoförleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim yılında okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerinin kurumlar arası eş güdüm içerisinde uygulanmasına yönelik planlamalar görüşüldü.

Servis araçlarının denetimi ve öğrencilerin güvenli ulaşımı değerlendirildi.

Kaymakam Özderin'den okul ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin ile Cevizköy Ortaokulunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin okul yetkililerinden bilgi alan Özderin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya" Projesi kapsamında öğrencilerle birlikte yaklaşık 30 dakika kitap okudu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kayalı, Çeşmeköy, Karahamza, Çayırlı, Dolhan, Paşayeri, Yoğuntaş, Vize ilçesinin Balkaya, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim, Pınarhisar ilçesinin Hacıfakılı, Evciler, Demirköy ilçesinin Beğendik ve Lüleburgaz ilçesinin Ovacık köylerine 9 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Kayalı, Çeşmeköy, Karahamza, Çayırlı, Dolhan, Paşayeri, Yoğuntaş köylerinde 17.00-18.30, Balkaya, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köylerinde 09.00-18.00, Hacıfakılı, Evciler köylerinde 10.00-13.00, Beğendik köyünde 10.00-18.00 ve Ovacık köyünde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
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