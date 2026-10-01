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Kırklareli'de 2 Ekim'de kuvvetli sağanak için sarı kod uyarısı verildi

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Kırklareli'de 2 Ekim'de kuvvetli sağanak için sarı kod uyarısı verildi
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Kırklareli'nin merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde 2 Ekim Cuma günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sarı kod uyarısı verildi. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması, 112'yi araması istendi.

Kırklareli'nin merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İl genlinde meteorolojik sarı kod uyarısı verildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 2 Ekim Cuma günü saat 00.00 ile 23.59 arasında Kırklareli Merkez, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Beklenen yağışlar nedeniyle meteorolojik sarı uyarı verildi. Yağışlarla birlikte sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların, yağış sırasında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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