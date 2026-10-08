Prof. Dr. Kaya, Kırklareli'deki zehirli mantarların ölümcül riskine dikkat çekti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, zehirli ve yenilebilir mantarları ayırt etmenin çok zor olduğunu belirterek, doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Kaya, 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26) dolayısıyla geldiği Edirne'de AA muhabirine, mantar zehirlenmelerinin ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere neden olabildiğini belirtti.

Özellikle mantar meraklılarının çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Trakya'da iklim şartları ve ormanların yoğun olması nedeniyle mantarlar bol yetişiyor. Çok acı bir durum, bu bölgede zehirli mantarlar da çok yetişiyor. Özellikle ölümcül olan zehirli mantarlar Kırklareli'nin kıyı bölgelerinde çok fazla. Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün." dedi.

"Doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül risk taşıyabilir"

Kaya, zehirli mantarları yenilebilir mantarlardan ayırmanın imkansız denecek kadar zor olduğunu ifade etti.

Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayanların doğadan topladıkları mantarları tüketmemesi gerektiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Zehirli mantarlar bazen yenilebilir mantarlara benzeyebilir. Halkımız genellikle kendi tanıdığı birkaç tür dışına çıkmıyor. Kendi tanıdığı türü çok iyi bildiği zaman genellikle zehirlenmelerle karşılaşmayabiliyor. Ancak bu konuda çok tecrübeli olmayanlar yanılabilir ya da farklı bir türü tüketmeleri halinde çok ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Açıkçası bu çok riskli bir iş. Doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül risk taşıyabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Doğadaki mantarları birbirlerinden ayırt etmek için uygulanacak bir yöntem yoktur. Halk arasında bazı teknikler vardır ancak hiçbiri doğru yöntemler değildir."

Geç ortaya çıkan belirtilere dikkat

Mantar toplamanın kendisi için de önemli bir hobi olduğunu dile getiren Kaya, bu ilgisi sayesinde zehirli mantarlar üzerine araştırmalar yaptığını anlattı.

"Doğada bulunmak ve mantar avcılığı yapmak çok keyiflidir fakat bunu yemek çok tehlikelidir. Bu konuda çok dikkat etmek gerekir" diyen Kaya, doğadan toplanan mantarları tükettikten sonra bulantı ve kusma şikayeti yaşayanların sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini dile getirdi.

Mantar zehirlenmelerinde belirtilerin ortaya çıkış süresinin önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

"6 saatten önce ortaya çıkan bulantı ve kusma gibi şikayetler genellikle çok tehlikeli olmayanlardır. Özellikle 2-3 saat içinde zehirlenme belirtileri görülüyorsa tehlikeli olmayabilir ya da daha az tehlikeli olabilir. Bazı mantarların zehirlenme belirtileri ise geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Kişi mantarı akşam yemeğinde yemiştir ancak sabah bulantı ve kusma başlayabilir. 6, 8 veya 10 saat sonra ishal, bulantı ve kusma şikayetleri varsa derhal doktora başvurulmalı ve ciddi bir zehirlenme olduğu düşünülmelidir."

?"En güvenlisi kültür mantarı"

Kaya, Türkiye'de ve dünyada çok sayıda mantar zehirlenmesi vakası görüldüğünü hatırlattı.

Son olarak Erzurum'da bir zehirlenme vakası yaşandığını aktaran Kaya, "Kişiler 30 yıldır topladığı mantarların arasına başka mantarları farkına varmadan karıştırabiliyor. Yani çok tecrübeli olanlar bile karıştırabiliyor. Onun için doğadan mantar toplamak çok riskli olabilir. Kültür mantarı en güvenlisidir, bu konuda endişe etmeye gerek yoktur. Kültür mantarlarının zehirli olma ihtimali yoktur. Bunu tavsiye ederim, lezzetlidir de." ifadesini kullandı.

Kaya, Türkiye'de yaygın olarak tüketilen kültür mantarları arasında beyaz şapkalı mantar, istiridye mantarı ve kestane mantarının bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA