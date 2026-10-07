Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti, yatırımları Vali Turan başkanlığında görüştü

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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Osb binasında düzenlenen toplantıya, heyet üyeleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, OSB bünyesinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, sanayi yatırımlarının durumu ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli'nin üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını geliştirecek adımların değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA