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Kırklareli İnece'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, tesiste hasar oluştu.

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Kırklareli İnece'de süt ürünleri tesisindeki yangın söndürüldü, tesiste hasar oluştu.
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Kırklareli'nin İnece beldesinde süt ürünleri üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın tesiste hasara yol açtı; İnece Belediye Başkanı İlhan Arı bölgede incelemede bulundu.

Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İnece beldesinde üretim yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

İnece Belediye Başkanı İlhan Arı, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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