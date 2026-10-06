Haberler

Kırklareli'nde takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde kontrol noktasında durdurulan takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı.

Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü girişinde kurulan kontrol noktasında N.H. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

Takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü N.H. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün, telefonunun incelenmesi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Taksi sürücüsü N.H, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler

Kuyumcukent'i ayağa kaldıran dev vurgun! Rakam 420 milyon lira
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

24 saatte yaşamadığı olay kalmadı! İşte çıkan son karar
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş

Bakan Gürlek bunu ilk kez açıkladı! Kurtlar Vadisi'nde çarpıcı detay