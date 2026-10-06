Kırklareli'nde takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Kırklareli'nde takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde kontrol noktasında durdurulan takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı.
Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü girişinde kurulan kontrol noktasında N.H. yönetimindeki taksiyi durdurdu.
Takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü N.H. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün, telefonunun incelenmesi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Taksi sürücüsü N.H, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.