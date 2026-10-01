Haberler

Kırklareli'nde sağanakta vatandaşlar şemsiye ve yağmurlukla korunmaya çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde sağanakta vatandaşlar şemsiye ve yağmurlukla korunmaya çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanakta vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde bekledi; kentte sıcaklık 15 derece ölçülürken yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

Kentte aniden başlayan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerinde bekledi.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk alacak için rüşvet kıskacı: Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödedik

Tahsil edebilmek için Murat Ongun'un eşine ait faturayı ödemişler
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı