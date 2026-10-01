Kırklareli'nde sağanakta vatandaşlar şemsiye ve yağmurlukla korunmaya çalıştı

Kırklareli'nde sağanakta vatandaşlar şemsiye ve yağmurlukla korunmaya çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanakta vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde bekledi; kentte sıcaklık 15 derece ölçülürken yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.
Kentte aniden başlayan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerinde bekledi.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA