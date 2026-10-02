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Kırklareli'nde Spor Güvenlik Kurulu, Vali Turan başkanlığında tedbirleri görüştü

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Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantıda sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentte düzenlenecek sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon ve spor müsabakalarının huzur ve güven içinde yapılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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