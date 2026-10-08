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Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 8, Kırklareli'nde 8 kişi yakalanırken, Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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