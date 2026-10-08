Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladı

Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 8, Kırklareli'nde 8 kişi yakalanırken, Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA