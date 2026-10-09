Haberler

Kırklareli Pınarhisar'da hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Pınarhisar'da hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı ve bakım koşulları denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hayvanların sağlık durumu ile bakım ve barınma koşullarını inceledi. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı ve bakım koşullarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Pınarhisar İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde düzenli olarak yürüttüğü denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Saha incelemeleri kapsamında işletmeleri ziyaret eden uzman ekipler, hayvanların genel sağlık durumlarını kontrol ederek bakım, besleme ve barınma koşullarını detaylıca inceledi.

Ekipler, hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliği amacıyla saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders
Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

Necla Uygur'un o röportajı yeniden hatırlandı: Sıra bende

Necla Uygur'un ölmeden önceki sözleri ortaya çıktı! Adeta hissetmiş
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera