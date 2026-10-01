Kırklareli'nde 112 toplantısında asılsız ihbarların önlenmesi ele alındı

Kırklareli'nde 112 toplantısında asılsız ihbarların önlenmesi ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Toplantıda 112'nin mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyon, çağrıların hızlı sonuçlandırılması ve asılsız ihbarların önlenmesi ele alındı.
Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Toplantıda, 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, çağrıların hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması ile asılsız ihbarların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan acil çağrı hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.