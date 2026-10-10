Haberler

KLÜ Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu toplandı, iyileştirme planlarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KLÜ Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu toplandı, iyileştirme planlarını görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu, Kayalı Kampüsü'nde toplandı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle ve komisyon üyeleri katıldı, birim iyileştirme planları ile dijital klasörleme sistemi görüşüldü.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kalite ve akreditasyondan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Kalite ve Akreditasyon ile Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İşeri ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, birim iyileştirme eylem planları izleme-değerlendirme çalışmaları, kurumsal veri yönetimi kapsamında kurum dijital klasörleme sistemi dosya paylaşımı, birim web sayfalarının güncellenmesi, katılımcı, kapsayıcı ve nitelikli eğitimi yürütme ilkeleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Bağımsız girdiği seçimde destan yazmıştı, bu sabah gözaltına alındı

AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var