KLÜ Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu toplandı, iyileştirme planlarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Kurum Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kalite ve akreditasyondan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle, Kalite ve Akreditasyon ile Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İşeri ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, birim iyileştirme eylem planları izleme-değerlendirme çalışmaları, kurumsal veri yönetimi kapsamında kurum dijital klasörleme sistemi dosya paylaşımı, birim web sayfalarının güncellenmesi, katılımcı, kapsayıcı ve nitelikli eğitimi yürütme ilkeleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA