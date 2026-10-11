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KLÜ'den 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi

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Kırklareli Üniversitesinde görevli 5 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan 2025 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi. Rektör Ak, başarının üniversite ve kent adına gurur kaynağı olduğunu belirterek akademisyenleri tebrik etti.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) görevli 5 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerin akademik yayın sayısı ve atıf etkisi gibi uluslararası kriterler esas alınarak hazırlanan 2025 yılı değerlendirmesi sonuçlandı.

Açıklamada, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İsmet Sarıkaya, Fen-Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Berna Akgenç Hanedar, Doç. Dr. Nurdan Kurnaz Yetim ve Doç. Dr. Serap Özcan ile Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Talha Burak Alakuş'un dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, elde edilen başarının üniversite ve kent adına gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya ve bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Ak, listede yer alan akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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