SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ekonomi yönetiminin kritik kurumlarından biri olan Sermaye Piyasası Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Alınan karar doğrultusunda SPK Başkanlığına, kamu maliyesi ve vergi denetimi alanındaki tecrübesiyle tanınan Mahmut Sütcü atandı.

Resmi Gazete’nin 9 Mayıs 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yönetim kademesinde önemli değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, SPK Başkanlığı görevine Mahmut Sütcü getirildi.

Kurul bünyesinde yapılan bir diğer önemli atama ise üyelik kadrosunda gerçekleşti; Kurulun ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

SPK’nın yeni başkanı Mahmut Sütcü, ekonomi ve maliye bürokrasisinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınıyor. 

1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Sütcü, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Sütcü, 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, 1994’te Hesap Uzmanı, 2003’te ise Baş Hesap Uzmanı unvanlarını aldı.

2002-2003 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere’de görev yaparak uluslararası mali sistemler üzerine çalışmalar yürüttü.

İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

İdari görevlerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri vererek akademik alanda da birikimini paylaştı.

SPK 2. BAŞKANIYDI

Kasım 2024’ten bu yana SPK İkinci Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Sütcü, 9 Mayıs 2026 itibarıyla kurumun yeni başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Sütcü, SPK'nın yeni dönemindeki stratejilerine liderlik edecek.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İran'ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
