Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, taraftar ve derneklere birlik çağrısı yaptı. Yıldırım, geçmiş kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dernekler ve taraftarlara yönelik dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

“ÖMRÜMÜ FENERBAHÇE’YE VERDİM”

Yıldırım açıklamasında, uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’de yöneticilik ve başkanlık yaptığını belirterek, “İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MÜCADELELER VERDİK”

Fenerbahçe ile birçok zorlu süreçten geçtiklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, camia olarak büyük engelleri birlikte aştıklarını söyledi.

“KIRGINLIKLARI ONARMA VAKTİ GELDİ”

Yıldırım, geçmişte yaşanan kırgınlıklara da değinerek, “Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi” dedi.

TARAFTARA BİRLİK MESAJI

Deneyimli isim açıklamasında tüm Fenerbahçelilere birlik çağrısı yaparak, “Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi rakiplerimize karşı verelim” ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım mesajının sonunda tüm taraftarlara sevgisini ileterek, “Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

