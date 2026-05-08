Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı

11 Haziran’da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, ABD’nin New Jersey eyaletinden gelen sağlık haberi endişe yarattı. Yetkililer, ölümcül hantavirüs şüphesiyle iki kişinin gözetim altına alındığını duyurdu.

MV HONDİUS GEMİSİYLE TEMAS ŞÜPHESİ

Gözetim altına alınan iki New Jersey sakininin, hantavirüs salgınının merkezinde yer alan MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinin yolcularıyla yurt dışı seyahatleri sırasında temas kurmuş olabileceği belirtildi. Arjantin’den 20 Mart’ta yola çıkan gemide, virüs nedeniyle halihazırda üç kişi hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, gemiden 22-26 Nisan tarihleri arasında ayrılan ve dünyanın dört bir yanına dağılan 23 yolcunun izini sürerken, New Jersey'deki vakaların bu zincirin bir parçası olmasından endişe ediliyor.

SAĞLIK DEPARTMANI: GENEL RİSK DÜŞÜK

New Jersey Sağlık Departmanı tarafından yapılan resmi açıklamada, gözetim altındaki kişilerde şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediği vurgulandı. Yetkililer, durumun yakından izlendiğini ancak şu an için halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti:

"Şu anda New Jersey'deki genel halk için risk düşük seviyede kalmaktadır. Hantavirüs semptomları genellikle 4 ila 42 gün arasında ortaya çıkar ve belirti göstermeyen kişilerin virüsü bulaştırma ihtimali düşüktür."

CDC’DEN 3. SEVİYE TEHDİT İLANI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yaşanan bu gelişme üzerine durumu "3. Seviye Tehdit" olarak sınıflandırdı. Bu seviye, CDC’nin en düşük acil durum kategorisi olsa da, uzman bir ekibin durumu izlemek ve olası bir yayılmaya karşı müdahale hazırlığı yapmak üzere görevlendirildiği anlamına geliyor.

YÜZDE 40 ÖLÜM RİSKİ: İŞKENCE GİBİ BİR HASTALIK

Hantavirüs, özellikle akciğerleri etkileyen ağır seyriyle biliniyor. Uzmanlar, hastalığın bazı varyantlarında ölüm oranının yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişebildiğine dikkat çekiyor. Şiddetli grip belirtileriyle başlayan süreci atlatan hastalar, yaşadıkları deneyimi "fiziksel bir işkence" olarak tanımlıyor.

Dünya Kupası için binlerce turisti ağırlamaya hazırlanan New Jersey’de, sağlık ekiplerinin geniş çaplı takip ve tarama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

MAÇLARIN BÜYÜK KISMI ABD'DE OYNANACAK

2026 Dünya Kupası maçlarının büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak ve 11 ABD şehri ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar Los Angeles, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Philadelphia, Kansas City, Boston, Dallas, San Francisco Körfez Bölgesi ve New York metropol bölgesinde oynanacak.

New Jersey ise 19 Temmuz Cumartesi günü Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 15:00'te gerçekleşecek olan Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Final, New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapan MetLife Stadyumunda oynanacak.