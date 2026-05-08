Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakaları dünya genelinde endişeye neden oldu. Gemide seyahat eden üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye acil bilgilendirme yaptı. 6 Mayıs itibarıyla gemide kesinleşen ve şüpheli toplam sekiz vakanın bulunduğu belirtildi.

RUHİ ÇENET 24 GÜN GEMİDE KALDI

24 gün boyunca söz konusu gemide yolculuk yaptığı öğrenilen ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet’in de salgın nedeniyle yakın takibe alındığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün ilk etapta olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını düşündüklerini ancak durumun daha sonra çok daha ciddi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

"EN UFAK BELİRTİDE AMBULANSI ÇAĞIRACAĞIM"

New York Times’a konuşan Ruhi Çenet, kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Çenet, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Şu an evimde kendimi izliyorum. Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmam kesinlikle yasak. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum. Bu gemiden sağ çıkmak bir mucizeydi ama risk henüz tamamen bitmiş değil"

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

Tüm bu gelişmelerin ardından Ruhi Çenet’in 5 gün önce İstanbul Çatalca’da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar virüs taşıma riski olmasına rağmen Çenet'in düğüne katılmasını eleştirdi.

“KULUÇKA SÜRESİ 6 HAFTAYI BULABİLİR”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Andes” türü Hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkma riskine karşı dünya kamuoyunu uyardı.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DE ÇİN'E GİTMİŞTİ

Ruhi Çenet’in adı daha önce de pandemi döneminde benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. Ünlü YouTuber, 2020 yılında koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde Çin’e giderek karantina bölgelerinde çekimler yapmıştı.

O dönemde de “toplum sağlığını riske atma” ve “izlenme uğruna tehlikeyi göze alma” eleştirileriyle karşı karşıya kalan Çenet hakkında, sosyal medyada “tarih tekerrür ediyor” yorumları yapıldı.

Kaynak: Haberler.com