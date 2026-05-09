Haberler

TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı

TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'te 2022 yılından bu yana kurumun başkanlığını yürüten Erhan Çetinkaya’nın yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Arabacı atandı. Yeni başkan Arabacı’nın maliye ve vergi denetimi alanındaki uzun yıllara dayanan kariyeri öne çıktı.

  • Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atandı.
  • Eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yerine atanan Arabacı, daha önce Gelir İdaresi Başkan Yardımcısıydı.
  • Atama, 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) görev değişikliği yaşandı. 2022 yılından bu yana TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Erhan Çetinkaya’nın yerine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararla birlikte Mehmet Arabacı resmen TÜİK Başkanı oldu.

MEHMET ARABACI KİMDİR ?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

VERGİ DENETİM KURULUNDA DA GÖREV ALDI 

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Mefta olan bir onceki rakamlari ayarlayamadi garibim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Pentagon tüm gizli UFO belgelerini erişime açtı

Tüm dünya merakla bekliyordu, Pentagon belgeleri yayınlamaya başladı
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı