Haberler

Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz

Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz Haber Videosunu İzle
Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında 81 ilde yüzde 80 başarıya ulaşıldığını belirterek, tüm hayvanların Eylül-Ekim aylarında toplanmasının hedeflendiğini açıkladı. Görevini ihmal eden belediyelere idari ceza uygulanacağını söyleyen Çiftçi, sokakların tamamen güvenli hale getirileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu canlı yayın programında toplumun güvenliğini ve hayvan refahını yakından ilgilendiren sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EYLÜL-EKİM AYLARINDA TAMAMINI TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınması sürecinde 81 il genelinde yüzde 80 başarı oranına ulaşıldığını belirterek, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, sokakların tamamen güvenli hale getirilmesi için takvim vererek, "Hayvanların tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz. Bu süreçte önceliğimiz hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanlarımızı daha sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturmak" dedi.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI BEDELİNİ ÖDER"

Sürecin en kritik ayağını oluşturan yerel yönetimlere de net mesajlar veren Bakan Çiftçi, "Güvenli sokaklar istiyoruz. Hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Görevini yapmayan belediye başkanları da bundan sonra bunun bedelini ve cezasını ödeyecek. Bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Burada belediyelere düşen görevler de var. Burada asıl görev belediyelerin tabii. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi çözme veriyor. Lüten belediyeler barınakları kursunlar, isteyenler de sahiplensin" diye konuştu.

“MAMA RANTI” VURGUSU

Programda, bazı dernek ve kuruluşların sürece yönelik tepkilerini de değerlendiren Bakan Çiftçi, çarpıcı bir iddiada bulundu. İçişleri Bakanı, sokak hayvanlarını koruduğunu iddia eden bazı yapıların asıl endişesinin "mama rantının kesilmesi" olduğunu savundu. Hayvan hakları adı altında toplanan bağışların ve oluşan devasa mama pazarının, sokakların boşalmasıyla sona erecek olmasının bu kesimlerde rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Umut Halavart
Haberler.com
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim

Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili sessizliğini bozdu
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem

Ev eşyası taşırken polis çevirdi, hayatı altüst oldu
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı