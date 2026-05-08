Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü

Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, kentte deprem etkisi yaratan transfer iddiasının perde arkasını Melis Yaşar’a anlattı. Kılınç, sadece Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın değil, beraberinde kalabalık bir grubun da AK Parti yolunda olduğu yönündeki duyumları aktardı.

"GENEL BAŞKAN BİLE TELEFONLA ULAŞAMIYOR"

Sahadaki son bilgileri aktaran Faruk Kılınç, krizin boyutunu şu sözlerle özetledi: "İki gündür Afyonkarahisar halkının tek bir konusu var: Burcu Hanım AK Parti’ye geçti mi, geçiyor mu? Dün akşam belediye önünde il başkanının yaptığı açıklama her şeyi ortaya koydu. 'Ulaşamıyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz' dediler. Hatta CHP Genel Başkanı'nın dahi kendisine ulaşamadığı bilgisi bize kadar geldi. Bu sessizlik, halkın kafasındaki 'geçiş kesinleşti' düşüncesini daha da pekiştirmiş durumda."

"BELEDİYE MECLİSİNDEN 7-8 KİŞİ DAHA GEÇECEK"

Kılınç, transferin sadece başkanla sınırlı kalmayacağını belirterek çarpıcı bir iddiayı daha gündeme taşıdı: "Kulislerde sadece Burcu Hanım değil, belediye meclis üyelerinden de yaklaşık 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Halk arasında bu isimler şimdiden tartışılmaya başlandı. Eğer bu gerçekleşirse, belediye meclisindeki aritmetik de tamamen değişecek."

"HALK BİZİ SATTIN DİYEREK TEPKİ GÖSTERİYOR"

Kentteki atmosferin oldukça gergin olduğunu vurgulayan Kılınç, "Vatandaş tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Canlı yayın yaparken arkadan homurdananları, tepki gösterenleri bizzat görüyoruz. 'Biz size bunun için mi oy verdik, bizi sattınız' diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ancak bir yandan da partisinin üzerinde çok baskı kurduğunu, Burcu Hanım'ın bu yüzden bu yolu seçtiğini düşünen bir kitle de var" ifadelerini kullandı.

"SALI GÜNÜ ROZETİ ERDOĞAN TAKABİLİR"

Sürecin finaline dair beklentisini paylaşan Kılınç, sözlerini şöyle noktaladı: "Şu an her ne kadar bir muamma olsa da, Salı günkü AK Parti grup toplantısı her şeyi netleştirecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat rozet takacağı yönünde çok kuvvetli duyumlar var. Ayrıca Burcu Hanım’a yakınlığıyla bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alınması da bu gidişin en somut sinyallerinden biri olarak yorumlanıyor."