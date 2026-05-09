Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

Gaziantep’te sokakta yürüyen küçük çocuk, hızla gelen motorun çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. Feci anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken küçük kız ağır yaralandı. Kaçan sürücü ise aranıyor.

Gaziantep’te bir mahalle arasında sokakta yürüyen küçük çocuk, çok hızlı seyreden motosikletin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk için çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

ÇOCUK AĞIR YARALI

Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Küçük çocuğun havaya savrulduğu anların güvenlik kamerasına yansıması mahallede büyük korku yarattı. Görüntülerde çocuğun çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görüldü.

ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü küçük kızı ölüme terk ederek kaçtı. Polis ekipleri vicdansız sürücüyü her yerde arıyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
