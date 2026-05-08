Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Ankara'da 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olaya ilişkin genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Uygun hakkında "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, cezaevinde tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

“SADECE BİR TOKAT ATTIĞIM GÖRÜLÜYOR”

Duruşmada söz alan sanık Ümitcan Uygun, iddianamede yer alan "eziyet etme" suçuna ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulunarak, "Ortada, maktulün vefatından 2-3 ay öncesine ait bir video var. Sanki o video olay günü çekilmiş ve ben onu öldürmüşüm gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Videoda sadece bir tokat attığım görülüyor. Kendi beyanlarımda da eziyet suçuna ilişkin ifadelerim mevcuttur. Eğer iddialar doğruysa Kızılay'ın ortasına darağacı kursunlar, beni assınlar." ifadelerini kullandı.

“OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILMAMASI EN BÜYÜK EKSİKLİKTİR”

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, intihara yönlendirme iddiaları üzerinde yoğunlaştıklarını ancak maktulün kendi iradesiyle mi yoksa başka bir etkiyle mi hayatına son verdiğinin net olarak tespit edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Avukat, "Sanığın maktule karşı sürekli şiddet uyguladığı ve bundan dolayı pişman olduğu kendi mesajlarıyla da sabittir. Sanığın infaz süresi dolmak üzere ve tahliyesi gündemde. Olay yerinde keşif yapılmaması en büyük eksikliktir. Bu nedenle sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı açıkladığı mütalaasında, Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Heyet, mütaalaya karşı beyanda bulunmak için avukatlara ek süre vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

