Gaziantep merkezli operasyonda 293 milyonluk kara para ağı çökertildi

Gaziantep merkezli yürütülen dev soruşturmada narkotik bağlantılı kara para ağı deşifre edildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda milyonluk mal varlıklarına el konuldu, çok sayıda şüpheli için düğmeye basıldı.

  • Gaziantep merkezli operasyonda 293 milyon 400 bin TL değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Operasyonda 32 araç, 25 taşınmaz ve 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesapları bloke edildi.
  • 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 13 Kasım 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir finansal inceleme yapıldı. Dosyada 24 öncül suç şüphelisi ve 33 aklama şüphelisi olmak üzere toplam 57 kişinin yer aldığı öğrenildi.

293 MİLYONLUK SERVETE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde piyasa değeri tam 293 milyon 400 bin TL olan dev bir mal varlığına müdahale edildi. Lüks segmentte yer alan toplam 32 araç ile birlikte 25 taşınmaz için satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu. Dairelerden düğün salonlarına kadar uzanan geniş bir mülk ağı dikkat çekerken, 29 şüpheli şahıs ile 4 şirkete ait banka hesapları da bloke edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 

8 Mayıs 2026 tarihinde düğmeye basılan operasyonda, 30’u Gaziantep’te olmak üzere toplam 36 şüpheli hedef alındı. TCK 282 kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik daha geniş kapsamlı bir operasyonun da detayları gün yüzüne çıktı. Gaziantep merkezli olmak üzere Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya’yı kapsayan operasyonlarda toplam 49 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında 13 şüphelinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu, 20 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin kalan şüphelilerin izini sürdüğü vurgulandı.

