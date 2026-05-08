Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid’de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavganın yankıları sürerken, takım içindeki atmosferle ilgili yeni görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RÜDIGER’İN HAREKETİ VİRAL OLDU

Ortaya çıkan görüntülerde Antonio Rüdiger’in kulüp çalışanlarından birine şaka yollu tokat attığı görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

“SOYUNMA ODASI SAĞLIKLI DEĞİL” YORUMLARI

Görüntülerin yayılması sonrası sosyal medyada, “ Real Madrid soyunma odasının sağlıklı olduğunu düşünmek hayalcilik” şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

VALVERDE-TCHOUAMENI KAVGASI TAKIMI SARSTI

Son günlerde Real Madrid’de yaşanan en büyük kriz ise Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki kavga olmuştu. İkilinin antrenmanda tartıştığı, gerilimin büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştüğü belirtilmişti.

VALVERDE HASTANELİK OLMUŞTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Tchouameni’nin yumruğu sonrası Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı ve kaşına dikiş atıldığı öne sürülmüştü. Kulüp daha sonra Valverde’ye kafa travması teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Real Madrid yönetimi, yaşanan olayların ardından iki futbolcu hakkında resmi disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

MBAPPE DE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Öte yandan Kylian Mbappe’nin El Clasico öncesi Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi, takım içindeki “ayrıcalık” tartışmalarını beraberinde getirmişti. Fransız yıldızın kriz dönemlerinde gülerken görüntülenmesi de taraftarların tepkisini çekmişti.

40 MİLYON İMZA TOPLANDI

Mbappe’nin Real Madrid’den gönderilmesi için başlatılan imza kampanyasında sayının 40 milyonu geçtiği öne sürülmüştü.

REAL MADRID’DE ALARM ZİLLERİ

Peş peşe ortaya çıkan olaylar sonrası İspanyol basını, Real Madrid soyunma odasında ciddi bir huzursuzluk yaşandığını yazmaya devam ediyor.

