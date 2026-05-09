Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, Interpol-Europol en çok arananlar listesinde bulunan Tunahan Çetkin (29) Alanya'da yakalandı. Şüphelinin, uyuşturucu ticareti ve suç örgütü üyeliği suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 'Difüzyon Mesajı ile Cinayet' suçundan Interpol-Europol en çok arananlar listesinde bulunan şüpheli Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, İnterpol-Europol tarafından 'en çok aranan'lar listesinde bulunan Tunahan Çetkin (29) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada, Europol tarafından hakkında "Difüzyon Mesajı ile Cinayet" suçundan aranma kaydı bulunan Çetkin'in bulunduğu adres tespit edildi. Şüphelinin Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yönelik yapılan araştırmalarda, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin, Interpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
