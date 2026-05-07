Haberler

Denetimden kaçmak için ters yöne giren ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza

Denetimden kaçmak için ters yöne giren ehliyetsiz sürücüye 82 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de dron denetiminden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, geri geri giderek kaçmak istedi fakat yakalandı ve toplamda 82 bin 718 lira ceza aldı.

KIRIKKALE'de dron denetiminden kaçmak için ters şeritten geri geri kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye toplam 82 bin 718 lira caza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü, aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü, aracını park edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları dronla takip eden polis, sürücüyü yakaladı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'Yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak' suçlarındın toplam 82 bin 718 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı

Ünlülerin takipçileri bir gecede buharlaştı! Rekor iki isimde
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Bakan yeni düzenlemeyi duyurdu: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı

Ünlülerin takipçileri bir gecede buharlaştı! Rekor iki isimde
Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu

Ünlü oyuncunun direk dansı şovu olay oldu! Sınırları zorladı