Çekmeköy'de iki aile arasında çıkan sopa ve çekiçli kavga kamerada

Çekmeköy'de, nişan bozma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan, sopa ile çekicin de kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde, H.K. ile M.K. arasında meydana gelen nişan atma nedeniyle tarafların yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve çekiçle saldırdı.

Kavgada F.K. (47), R.K. (50), S.K. (23), A.K. (48), S.U. (38) ve M.K. (47) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde suçta kullanıldığı değerlendirilen bir çekiç ele geçirildi. Kavga sırasında park halindeki motosiklet ile iş yerinde hasar meydana geldi.

Öte yandan tarafların birbirine sopayla vurması ve bazı kişilerin kavgada yere yığılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.