Haberler

Çekmeköy'de iki aile arasında çıkan sopa ve çekiçli kavga kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de nişan bozma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan tartışma, sopa ve çekiçle yapılan saldırıya dönüştü.

Çekmeköy'de, nişan bozma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan, sopa ile çekicin de kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde, H.K. ile M.K. arasında meydana gelen nişan atma nedeniyle tarafların yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopa ve çekiçle saldırdı.

Kavgada F.K. (47), R.K. (50), S.K. (23), A.K. (48), S.U. (38) ve M.K. (47) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde suçta kullanıldığı değerlendirilen bir çekiç ele geçirildi. Kavga sırasında park halindeki motosiklet ile iş yerinde hasar meydana geldi.

Öte yandan tarafların birbirine sopayla vurması ve bazı kişilerin kavgada yere yığılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!