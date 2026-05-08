Haberler

15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi

15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Alex Jimenez, 15 yaşındaki bir çocuğa attığı iddia edilen mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

  • Bournemouth, Alex Jimenez'in 15 yaşındaki bir kızla mesajlaştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
  • Jimenez, Fulham maçının kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, sosyal medyada yayılan mesaj iddiaları sonrası Alex Jimenez’i Fulham maçının kadrosuna almadı.

KULÜPTEN RESMİ DUYURU

Bournemouth, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bournemouth, Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşan paylaşımlardan haberdardır. Kulüp, konunun ciddiyetinin farkındadır ve şu anda konu derinlemesine incelenmektedir. Bu nedenle Alex, Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosunda yer almayacaktır.”

MESAJ İDDİALARI GÜNDEM OLDU

21 yaşındaki İspanyol sağ bek Alex Jimenez’in, 15 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu.

KULÜP SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz ekibinin konuyla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtilirken, futbolcunun geçici olarak maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Ortaya çıkan iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bournemouth’un hızlı şekilde harekete geçmesi dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!