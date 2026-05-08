Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
THY EuroLeague play-off serisinde deplasmanda Zalgiris Kaunas’a konuk olan Fenerbahçe Beko, uzatmaya giden mücadelede rakibini 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Final Four biletini aldı. Son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Atina’da düzenlenecek organizasyonda yarı finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Litvanya’da oynanan kritik mücadelede büyük çekişme yaşanırken, sarı-lacivertliler normal süresi başa baş geçen karşılaşmada uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı. Son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihindeki 8’inci EuroLeague Final Four başarısını elde etti.
YARI FİNALDEKİ RAKİP OLYMPİAKOS
22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina’da düzenlenecek EuroLeague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe Beko’nun yarı finaldeki rakibi Olympiakos olacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun en büyük kupasında bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.