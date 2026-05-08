Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas’ı uzatma sonunda 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four’a yazdırdı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Litvanya’da oynanan kritik mücadelede büyük çekişme yaşanırken, sarı-lacivertliler normal süresi başa baş geçen karşılaşmada uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı. Son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihindeki 8’inci EuroLeague Final Four başarısını elde etti.

YARI FİNALDEKİ RAKİP OLYMPİAKOS

22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina’da düzenlenecek EuroLeague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe Beko’nun yarı finaldeki rakibi Olympiakos olacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun en büyük kupasında bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.