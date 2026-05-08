Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı

Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalide Delal A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahallesine dönen kadın, komşuları tarafından alkışlarla karşılanırken, yaşadığı duygusal anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Delal A.’nın, “Yapmasaydım hepimizi öldürecekti” sözleri dikkat çekerken, mahalle sakinleri acılı anneye destek verdi.

İstanbul Kağıthane, geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile içi şiddet olayına sahne oldu. 33 yaşındaki Rüzgar Eser, eşi Nurşin E'yi, silahla yaraladı. 

O anlarda çocuklarını ve kızını korumak için gözünü karartan 58 yaşındaki kayınvalide Delal A., damadını göğsünden bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan damat hayatını kaybederken, Delal A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHALLELİ ALKIŞLARLA KARŞILADI 

Serbest bırakılmasının ardından evinin bulunduğu mahalleye dönen Delal A., komşuları ve yakınları tarafından alkışlar, ıslıklar ve gözyaşları içinde karşılandı. Araçtan indiği anda mahalle sakinlerinin kucakladığı yaşlı kadının bitkin hali dikkat çekti.

"HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Yaşadığı şoku üzerinden atamadığı gözlenen Delal A., kendisini karşılayanlara sarılarak ağladı ve "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" dedi. Mahalle sakinleri ise "Senin yerinde kim olsa aynısını yapardı abla, dik dur" diyerek acılı anneye destek verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Kayınvalidenin mahallesindeki  karşılama anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, kadının çocuklarını korumak için bu eylemi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek karara destek verdi.

Kızı hastanede tedavi görmeye devam ederken, Delal A.’nın emniyetteki ifadesinde de damadının sürekli şiddet uyguladığını ve o gün tüm aileyi katletmekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

