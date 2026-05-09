Ankara'da yabancı uyrukları usulsüz çalıştıran eğlence mekanlarına operasyon: 29 gözaltı

Ankara'da yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı eğlence mekanlarına yönelik yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Eğlence merkezlerinde çalıştığı tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, Göç Müdürlüğüne teslim edildi. 38 yabancı uyruklu kadın hakkında deport edilme kararı verilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi. - ANKARA

