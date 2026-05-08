Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
“Star Wars” serisinin yıldız oyuncularından Mark Hamill’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı mezarda gösteren yapay zeka üretimi bir görseli “Keşke” notuyla paylaşması ABD’de tartışma yarattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşım sonrası Beyaz Saray’dan sert açıklama gelirken, Hamill paylaşımını silerek özür mesajı yayımladı.

“Star Wars” serisinde canlandırdığı Luke Skywalker karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Mark Hamill, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada ve siyasi çevrelerde büyük tepki topladı. Hamill’in, Trump’ı mezarda gösteren yapay zeka üretimi bir görseli “Keşke” notuyla paylaşması Beyaz Saray’ın sert açıklamasına neden olurken, ünlü oyuncu gelen eleştirilerin ardından paylaşımını silerek özür mesajı yayımladı.

YAPAY ZEKA GÖRSELİ TEPKİ ÇEKTİ

Hamill’in paylaşımı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişiminin hemen ardından geldi. Bluesky hesabından yapılan paylaşımda Trump’ın mezarda yatıyormuş gibi gösterildiği bir yapay zeka görseli yer aldı. “Keşke” ifadesiyle yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Hamill, Trump’ın siyasi olarak hesap vermesi gerektiğini savunduğu yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, “İşlediği suçlardan dolayı hesap verecek kadar uzun yaşamalı” ifadelerini kullanarak aslında Trump’ın ölümünü istemediğini söyledi.

BEYAZ SARAY’DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hamill’i hedef aldı. Açıklamada, “Barack Obama birkaç gün önce bu kişiyle aynı videoda yer aldı. Şimdi ise aynı kişi Başkan Trump’ın ölmesini istiyor” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray ayrıca Demokratlara çağrıda bulunarak söz konusu paylaşımın kınanmasını istedi.

PAYLAŞIMI SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkiler sonrası orijinal paylaşımını kaldıran Hamill, bu kez Trump’ın farklı bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Oyuncu mesajında, “Anlaşılırlık için düzeltme: ‘O, suçlarından hesap verebilecek kadar uzun yaşasın. Aslında, onun ölmemesini dilemiştim, ama bu ifadeyi uygunsuz bulduysanız özür dilerim.”  ifadelerini kullandı. 

Hamill mesajına şöyle devam etti: "Ara seçimlerde kaçınılmaz yıkıcı yenilgisine tanık olacak kadar uzun yaşamalı, eşi benzeri görülmemiş yolsuzluklarından dolayı hesap vermeli, görevden alınmalı, mahkum edilmeli ve sayısız suçundan dolayı aşağılanmalı. Tarih kitaplarında sonsuza dek rezil bir şekilde yer alacağını anlayacak kadar uzun yaşamalı."

Hamill’in daha önce de Trump yönetimine yönelik sert eleştiriler yaptığı biliniyor. 

Ünlü oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında ABD halkının Trump’ı yeniden seçmesinden “utanç duyduğunu” söylemişti.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

