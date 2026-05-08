Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Burada bir açılama yapan Erdoğan, Özgür Özel'in daha önce yaptığı "Füze testleri yapmayın balıklar ürküyor" sözlerine gönderme yaparak, "Balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret etti. Herhalde balıkların ürkmediğini görmüşlerdir." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO 2026 fuarında CHP lideri Özgür Özel'in daha önceki 'balıklar ürküyor' sözüne atıfta bulundu.
  • Erdoğan, savunma sanayi yatırımlarını engellemeye çalışanları eleştirerek, bu tür argümanlara kulak asmadıklarını söyledi.
  • Özgür Özel, fuar ziyaretinde etkilendiğini belirterek KAAN savaş uçağının başarısını övdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Erdoğan burada bir de konuşma yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP lideri Özgür Özel'in fuar ziyaretine gönderme yaptı. Erdoğan, "Dışarıdan almak daha kolay dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, Kimi zamanda balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. 'Balıklar ürküyor' diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik." dedi.

ÖZEL, "ETKİLENMEDİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Dün fuarı ziyaret eden Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Genel olarak memnunuz. Etkilenmediğim yok burada hepsi harika" dedi. Yerli muharip uçak KAAN'a özel ilgi gösteren Özel, "KAAN’ın başarısını kimse küçük görmesin. Bu Gazi Mustafa Kemal’in koyduğu hedeftir. Kim bir tuğla koyduysa Allah razı olsun." demişti.

Abdullah Karlıdağ
